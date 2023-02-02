永慶房屋盤點2022年台北市著名五大廟宇周遭房市價量表現，其中行天宮以71.5萬元的平均單價位居第一、松山慈祐宮則以全年696件交易量為最多。

「行天宮」周遭房價最高 「松山慈祐宮」交易最夯

新年到廟宇走春拜拜已成為許多民眾的過年儀式之一，許多人會在年節期間到廟宇裡點燈祈福、安太歲、求錢母，祈求來年平安順利。而台北市廟宇眾多，其中又以「行天宮」、「松山慈祐宮」、「龍山寺」、「霞海城隍廟」和「大龍峒保安宮」這五間廟宇名聞遐邇、香火鼎盛。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在這五大著名廟宇中，「行天宮」位於台北市中山區的核心地段，交通便利、生活機能全面；再加上街廓方正、市容整潔等優勢，住宅平均單價位居五廟之首，成為「含金量」最高的廟宇地段，並不意外。

陳金萍更進一步指出，「行天宮」周遭71.5萬元的房屋平均單價與行政區平均73.0萬元的水準相差不大，顯示過去被視為嫌惡設施的「宮廟」，對房價的負面影響已越來越小。

至於周遭房市交易量最多的廟宇則為「松山慈祐宮」，2022年以696件的全年交易量位居第一，以67萬元的住宅均價居次。陳金萍分析，松山區是台北市的精華區域之一，區域內百貨、市場、公園綠地都相當完整，還有清幽宜居的民生社區。交通也非常便利，區域內有有文湖線、松山新店線雙捷運。優秀的居住條件也讓松山區的住宅平均單價來到驚人的8字頭。相較之下，「松山慈祐宮」位於饒河夜市旁，房市交易主力以30年以上公寓與中古大樓為主，使得住宅平均單價比松山區核心地段來得低。但是「松山慈祐宮」周遭生活機能完整，又比鄰松山車站和松山捷運站，交通便利，再加上住宅價格較為親民，讓「松山慈祐宮」周邊房市交易熱絡，居五大廟宇之冠。

打破房價凹陷區定律！ 龍山寺房價高於行政區均價

在房屋市場上，廟宇通常被視為嫌惡設施，對房價有負面影響，也因此廟宇周遭往往會形成房價凹陷區。但是「龍山寺」卻打破了這項定律！2022年「龍山寺」周遭住宅平均單價為64.9萬元，更比萬華區54.2萬元的均價還要高出近2成！

陳金萍表示，萬華區為台北市開發較早的區域，整體住宅屋齡較高，房價也較為親民。相比之下，「龍山寺」位處萬華區的交通樞紐中心，捷運龍山寺站、萬華火車站皆在步行距離內。除了交通便利外，周遭有傳統和現代交集的新富市場、廣州街觀光夜市也在不遠處，生活機能也相當完整。加上龍山寺周邊有不少屋齡不滿10年的新古屋交易，像是「台北晶麒」、「全坤威峰」、「ME原宿」與「台北ONE」等，造就了「龍山寺」周遭房價高出行政區均價的現象。

而在大同區的「霞海城隍廟」和「大龍峒保安宮」，分別以57.7萬元和56萬元的均價，位居台北五大廟宇中第四、第五位，比大同區62.9萬元的均價少了1成上下。陳金萍分享，大同區跟萬華區一樣，同屬台北市開發較早的地區，近年來隨著社區的活化和再發展，為大同區帶來更多文創風景。

例如「霞海城隍廟」周遭的大稻埕街區充滿文創商店、傳統美食，如今已成為民眾假日休憩的必訪地；而熱鬧的迪化街和永樂市場迄今仍是民眾辦年貨、選購布匹的首選之處。而大龍峒保安宮周遭更是人文薈萃。除了鄰近有台北孔廟外，「大龍峒保安宮」今年更因其「保生大帝聖誕慶典」而獲台北市文化局登錄為無形文化資產。霞海城隍廟和大龍峒保安宮周遭親民的房價，也成為喜歡人文環境的民眾，尋找夢想住宅的好地方。