宜蘭縣五結鄉利澤永安宮已有百年歷史的無形文化資產「走尪」活動，去年因疫情嚴峻停辦，今年將復辦，於2月4、5日登場，讓遊客體驗「拜媽祖、躦轎腳、扛大轎、看走尪」等元宵一系列活動；五結鄉長沈德茂表示，期盼藉此活絡老街商機，讓利澤簡成為文化創意小鎮。

元宵一系列活動，除了有傳統民俗陣頭表演、八大庄24公里的平安繞境。（吳佩蓉攝）

元宵一系列活動，除了有傳統民俗陣頭表演、八大庄24公里的平安繞境，還有全國特有「爆尪靖新娘」跟「尪揹某」趣味競賽；今年特別邀請日本「和太鼓大元組」及和氣靄靄二人組表演，和全聯善美的基金會提供的天馬戲創作劇團精彩演出，另廟宇嘉年華元宵晚會有陳雷、麗小花、蕭秉治等歌手熱力開唱，及壓軸的「提篙燈」踩街夜巡。

1月剛完成、首次亮相的弄獅、扛轎3D彩繪牆，五結鄉長沈德茂（右）、五結鄉代表會主席林證梧（中）搶先體驗，給遊客新的視覺享受。（吳佩蓉攝）

即日起至2月5日上午8時到下午6時，於永安宮2樓有靜態展覽，有「畫我故鄉粉彩畫展」跟「鏡看五結之美攝影比賽展」，值得一提的是1月剛完成、首次亮相的弄獅、扛轎3D彩繪牆，給遊客新的視覺享受；今年首度舉辦「扛大轎」示範賽，前6名可獲得媽祖加持的「黑令旗」，還有價值千元的豐富獎品。

永安宮主委黃適超表示，媽祖走尪信仰宗教力量，總在疫情其間扮演安定人心、撫慰心靈的重要角色，很多外出遊子的爸爸媽媽，都會為孩子向媽祖婆點燈祈求平安；且媽祖在大年初四出籤詩，期盼今年大家可以過好年，盡快解除疫情，恢復正常的生活。

即日起至2月5日上午8時到下午6時，於永安宮2樓有靜態展覽，有「畫我故鄉粉彩畫展」跟「鏡看五結之美攝影比賽展」。（吳佩蓉攝）

沈德茂指出，歡迎大家來利澤簡看一系列民俗活動，體驗古早味猜燈謎、擲筊博好禮、提燈籠夜巡踩街等活動，以保存並活化走尪無形文化資產，期盼藉此活絡老街商機，讓利澤簡成為文化創意小鎮，能媲美其他縣市的老街，提升觀光效益。