南韓前籃球女子國手金英姬（김영희），擁有205公分的高大身材，是南韓裡最高的女子，她也因身高優勢進入國家籃球隊，並在1984年帶領南韓隊在洛杉磯奧運中拿下銀牌，不過她的傲人身高並沒有為她帶來太多好處，甚至在她事業全盛時期被診斷出罹患「巨人症」，之後長達30年間都飽受著腦部腫瘤的痛苦，而近日也傳出她已在1月31日病逝，享年60歲。

出身於蔚山廣域市的金英姬，在國小時期曾練習過排球，但自從小學6年級改學籃球後，她便靠著身高優勢在國中時期成為校隊王牌，高中則是進入「籃球名校」崇義女子高中就讀，在高二時就被選為國家代表隊，並在1983年為當時的韓國化妝品隊出戰，奪下傲人的成績。事實上，過去金英姬便曾在1982年出戰新德里亞運，並在1984年出戰洛杉磯奧運時獲得銀牌，成績相當優異。

但沒想到金英姬在1987年準備再次代表國家隊比賽準備參戰，在選手村受訓到一半時突然半身麻痺，甚至一度暈倒在地被送醫急救，同年11月才被診斷出罹患俗稱「巨人症」的「肢端肥大症」，因生長激素過旺導致身體及各器官不斷變大，讓她痛苦難耐，巨大的腫瘤也壓破到她的視神經而使她看不清。突如其來的病痛讓她最後選擇引退，離開她最愛的球壇，之後長達30年的時間都飽受病情的折磨，去年10月還因頸部受傷而住進療養院，豈料進去之後病情沒有好轉，最後在1月31日病逝療養院，結束她傳奇的一生，讓眾人相當不捨且感慨。