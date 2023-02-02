縣長楊文科連任後加速推動各項縣政建設工作，2日公布最新一波人事異動，包括行政處、社會處、地政處、財政處、交旅處、稅務局等6個局處長異動，主要為縣府內部人員職務遷調與拔擢優秀人才內升。
這波人事異動名單包括，行政處長邱俊良調任參議，職缺由簡任秘書周秋堯陞任，周秋堯曾任工務處副處長、文化局副局長等職，公職經歷豐富。
社會處長李國祿調任參議，職缺由簡任秘書陳欣怡陞任，陳曾任新竹市勞工處副處長、市選委會行政室主任、專員、組長等職。
地政處長魏嘉憲調任參議，職缺由副處長古瓊漢陞任。財政處長黃國峰調任縣府簡任秘書並代理稅務局長。稅務局長彭惠珠調任參議，財政處長由縣府參議梁淑惠接任。交通旅遊處長游志祥6日轉任台中市政府，職缺由副處長戴志君陞任。
楊文科表示，他能順利連任，象徵縣府團隊施政表現深獲鄉親肯定，未來4年他將在第一任奠定建設基礎上，打造新竹縣成為「科技首都‧幸福竹縣」，為推動縣政政策無縫銜接，這次調整人事主要由縣府人員遷調，讓具相關專業能力的優秀人員陞任。
楊文科強調，他重視行政革新與簡政便民措施，為避免「淤泥效應」導致資源浪費、行政效率低落，要求各局處長要改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程，加強行政服務品質及效率，讓新竹縣邁向更幸福、宜居的城市。
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