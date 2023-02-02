和泰車旗下共享汽機車服務iRent用戶個資疑外洩，北市交通局說明，iRent是北市許可的共享運具業者，應該遵守北市自治條例，將發函要求業者盡快提出說明，並檢視業者是否涉及違法，最嚴重可依自治條例開罰6000元到9萬元。

台北市議員吳沛憶表示，iRent 為依「台北市共享運具經營業管理自治條例」許可經營之業者，且營運計畫書須送市府審查並與 市府簽訂行政契約，依自治條例第9條經許可之業者應遵守「其他交通局公告指定或其他法規規定之事項」。

吳沛憶認為，《個人資料保護法》及《汽車 運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法》屬我國法規，業者應遵循之；交通局為「共享運具自治條例」主管機關，且未來擬將 irent 服務納入公務使用，理應了解本案之情形、iRent 之補救措施，並依自治條例、營運計畫書、行政契約保障市民與市府自身之權益。

交通局運輸管理科長廖苑伶說，iRent是北市許可的共享運具業者，應該遵守「台北市共享運具經營業管理自治條例」，其他法規也理當遵守，此事涉及《個人資料保護法》及消費爭議，將發函要求業者盡快提出相關說明，並檢視內容依法處理。

廖苑伶指出，目前正檢視相關法規條文，研擬處理方式，最嚴重可依違反「台北市共享運具經營業管理自治條例」第9條開罰6000元到9萬元，由於交通部公路總局也正在調查，會與公路總局保持聯繫，互相了解處理機制，盡量落差不要太大。