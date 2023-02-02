現年45歲的艷星林雅詩（Grace）以參選港姐入行，曾拍過多部三級片，舉凡《PR Girls青春援助交際》、《邪教檔案之末日風暴》等均有她大膽演出，更與古天樂拍過親密床戲。然而，容顏貌美的她，感情路卻相當不順，沉寂一年後再度回歸，時常在社群平台上曬出辣照，吸引粉絲前來朝聖，豈料今(2)日曬出的照片，卻遭抨擊修圖修太大。

林雅詩過往曾與經紀公司老闆馬天樂相戀，豈料卻遭受言語暴力以及與老公在直播時爆發爭吵，後許是因情傷太重，於網上消失，沉寂一年後才於臉書上再次發文，逐漸復出，也多次曬出自己的日常照片。

林雅詩今日凌晨在臉書上曬出自己身穿性感服裝的照片，並配文寫下：「地球coming back Love you」雖不清楚此舉是否預示將要回歸，但網友們紛紛前來朝聖她的美艷外表。豈料，有網友指出相片中的她雙眼過大、間距過寬，整個臉部模樣與她過往的容顏相去甚遠，且她身後的門框以及牆壁看似有些變形，引發「P圖」的質疑聲浪。

事實上，港姐出身的港星林雅詩日前已離開香港，前往英國陪伴家人求學，在感情方面也認了有圈外人追求，「不過戀人未滿，還在觀察中。」自爆家人們也接受她正在被追求一事。