移民署高雄市專勤隊向宋男講解專案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

宋男聽聞專案後，開心得手舞足蹈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，自2月1日起至6月30日，期間自行到案且符合資格者，將採免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

為因應入出國及移民法部分條文修正草案，罰則將大幅加重，移民署鼓勵逾期外來人口儘速返國，自2月1日起至6月30日，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，期間自行到案且符合資格者，將採免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施。推動當天，碰巧就有40歲泰國籍失聯移工宋姓男子前來投案，當宋男得知能從寬論處後，高興得手舞足蹈，直呼太幸運！

據了解，宋男結婚生子後，因當地工作薪資無法負擔小孩生活費，於是去年10月來台工作，於宜蘭某鋼鐵廠工作，但由於水土不服，再加上年齡較年長，經常生病而身體虛弱，還要搬沉重的鋼材，於是宋男苦撐1個月後，決定逃跑到高雄打零工維生。

宋男失聯期間，收入更不穩定，連日常三餐都形成問題，他由於非常思念家中妻子，四處向朋友借錢籌到機票費用後，卻仍無力負擔高達新台幣1萬元的逾期罰鍰。岡山當地一家泰國餐廳老闆娘得知宋男處境後，大方贊助幾千元，昨日還陪同他到移民署高雄市專勤隊投案。

正好投案當天，是專勤隊推動專案首日，於是經過專勤隊員說明免收容、不管制等專案措施，另外罰鍰從1萬元減少至2000元，宋男難掩興奮，當場歡呼跳躍瘋狂比讚，直說要趕快向其他在台同鄉宣導這個好消息，而且回到泰國會好好努力工作，希望有機會能夠攜家來台觀光旅遊，宋男離開前，還頻頻向移民官致謝。

專勤隊表示，高雄市區目前看護工、製造業、營建業、漁業因人手不足，常需招募外籍人口前來補充，卻也容易發生外籍移工受雇期間逃逸，造成失聯移工的亂象。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，專案將於今年6月30日截止，呼籲逾期滯台外來人口，趕快於專案期間把握機會到移民署自行到案，不僅能夠結束在暗處四處躲藏的日子，還可以免予收容及減輕罰鍰，平安返回家鄉。

專勤隊表示，入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為3萬元至15萬元，而且管制來臺期間也從原本最高3年改為最高10年。如果希望瞭解更多專案相關資訊，可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或是撥打高雄市專勤隊電話07-2367524洽詢。