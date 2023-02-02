胡歌已婚當爸「女兒剛出生」 甜洩愛妻真實身分 @chinatimesent

40歲大陸頂流男神胡歌近日自曝雙喜臨門，宣布已經結婚並生下一女，立刻引爆整個娛樂圈，很多人在祝賀胡歌時，也十分好奇他圈外人老婆的真實身分背景，最近就有網友爆料，胡歌老婆曾花80萬學化妝，因此成為他的化妝師，這段往事被起底，讓眾粉絲羨慕不已。

根據網友爆料，胡歌老婆名叫黃曦寧，來自於福建省南平市浦城縣，比胡歌小了11歲，是在他身邊呆了8年的工作人員，而黃曦寧的父親是包工頭，母親從事的是教師工作，此外她還有兩個妹妹，家境狀況可說是小康，也因此黃馨寧能夠在大學畢業後，獲得家庭支持的80萬，去北京學習化妝。

接著，該網友又表示黃馨寧拿著家裡資助的80萬，進入了一個專門給明星化妝的團隊，跟隨裡面一位資深的老師學習化妝，正好接了給胡歌化妝的工作。之後這個團隊不再與胡歌合作，但黃馨寧本人卻意外得到了胡歌團隊的賞識，陰差陽錯留在了這個團隊，便一直擔任化妝師兼服裝助理。2019年，黃馨寧直接升職成為了胡歌的執行經紀人，兩人有了更多相處機會，感情急速升溫，當時有媒體拍到疑似黃馨寧到訪胡歌北京豪宅。

胡歌老婆身分揭秘後，很多粉絲感到驚訝，畢竟40歲的胡歌是初代頂流，以為他會跟一個白富美或女強人結婚，然而黃馨寧從一個化妝師，靠著自身努力獲得胡歌的信任和賞識，一步步成為了胡歌身邊的執行經紀人，讓胡歌心甘情願與她共結連理，一定有她獨特的閃光處。