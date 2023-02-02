台灣男單桌球好手林昀儒，上月攜手德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）及瑞典「六邊形戰士」莫加德（Truls Moregard），在德國聯賽中拿下冠軍，不過林昀儒即將來到新天地，日本T聯賽隊伍木下東京官方宣布，林昀儒已經正式加入球隊，更是大讚他是「台灣來的刺客！」。

根據ITTF（國際桌球總會）最新的男單世界排名，林昀儒以2555分排在第8位，最近一次出現在國際賽是在亞洲盃16強中，林昀儒當時以2比4不敵香港好手黃鎮廷，無緣進入8強階段，近期未有重要國際賽的情況下，林昀儒多半在職業聯賽中維持身手。

除了林昀儒外，世界排名第5的巴西一哥卡德拉諾（Hugo Calderano）也以洋將身分加盟木下東京，卡德拉諾在去年11月舉行的泛美洲桌球錦標賽中拿下冠軍，另外其他知名隊友包含去年代表日本參加世界桌球團體賽的及川瑞基。

世界排名第4的張本智和效力於琉球，有望於林昀儒正面交鋒，在國際賽單打方面，林昀儒與張本智和交手過2次，都是以敗北收場，不過最近一次對戰是在2019年，兩人球技已經更加進化且全面。