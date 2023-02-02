林精哲以工藝轉譯太麻里拉勞蘭部落生活經驗，為作品注入情感。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

林精哲以工藝轉譯太麻里拉勞蘭部落生活經驗，為作品注入情感。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

林精哲以工藝轉譯太麻里拉勞蘭部落生活經驗，為作品注入情感。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

在2020年一舉摘下第1屆台東工藝設計獎貳獎的陶藝家林精哲，以漢人身分融入排灣族生活，以工藝轉譯太麻里拉勞蘭部落生活經驗，為作品注入情感，林精哲創作特展在伊塔原旅台東縣原住民文化會館展出，內容包含「黫山水器」系列陶藝作品及5項新創作。

以「風土創作出生活美感的物件」為理念，林精哲構思出陶器因長期燒柴而黝黑、落灰而發亮的樣貌，運用木灰製造出火與煙「燻燒」走痕，手工打磨至溫潤細緻觸感。

島風品牌在2019年由潘子甦、林精哲創立，創作方向以工藝轉譯部落生活經驗，品牌雖仍年輕還未廣為人知，但若到台北米其林二星餐廳RAW，即可品嘗到以島風代表作「黫山水器-輪花」所盛裝的料理。台東慢食評鑑明日之星餐廳芙瀨實驗廚房也採用黫山水器系列盛皿，是圓滿料理的最美風景，林精哲說，「當工藝物件的價值在於使用的狀態，內心是很感動的！」

林精哲表示，品牌的開始，源於十多年前他來到台東太麻里的拉勞蘭部落，透過參與部落的經驗，讓他意識到對於這片土地的認同與自身的被認同。在這裡，林精哲體驗到儀式在部落的價值與美感，想藉由品牌傳達與部落生活的體悟，關於部落對於人與自己、與他人、與自然的生活態度。