女星何嘉文以參加歌唱比賽《超級新人王》出道至今26年，個性有話直說且為人和善的她，經常受邀到各大綜藝節目，她日前在節目上分享，過去外出宣傳時，遇到少女歌手在浴室洗澡時要求「幫忙浣腸」，讓她相當傻眼，事後更委屈落淚。

何嘉文近期在節目《單身行不行》分享過去的經歷，她回憶18歲時與一群少女歌手到各地宣傳，而她就與其中一名少女歌手同住一間房「我印象很深刻，我坐在床上看電視，她說要去洗澡，她叫我說趕快進來廁所，想說是不是跌倒？我開門又馬上把門關上，因為她是全裸」而當下的她雖完全摸不著頭緒，但仍再開門關心對方。

怎料，對方竟拿了一個浣腸給何嘉文「她在講的時候就轉過身，把她的屁股對著我，她說『妳幫我塞一下』」被這突如其來的舉動嚇到的何嘉文當場愣住，也不斷跟對方說自己不會用，但由於當時宣傳人員不在，於是她也屈服了，接著解釋當下「一方面是不忍心，二方面是她的語氣是『趕快幫我弄』，沒有說拜託」但事後她仍覺得相當委屈。

沒想到宣傳人員得知後，竟把何嘉文叫到旁邊罵了一頓，認為她本來不該這樣做，下次要堅持住立場，聽完後原就覺得委屈的她，當場崩潰爆哭，宣傳人員見狀才連忙安慰她，而經過這件事後，何嘉文也明白有時候要適時說「不」。