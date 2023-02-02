宏碁資訊2022年全年營收72.01億元，創下歷史新高，為進一步實踐成長動能，除了完成對資料備份及系統備援的專業廠商「資褓儲存」的投資案，以對客戶提供完整的資安最後一哩路，宏碁資訊更將深化與宏碁集團旗下子公司「宏碁智雲資訊」合作，針對多雲及混合雲的趨勢，在客戶與服務上發揮綜效。

周幸蓉指出，宏碁資訊去年從興櫃到掛牌上櫃，歷經疫情衝擊與國際情勢動盪，經營績效仍能穩定且持續增長的主因，在於公司多年蓄積的地端到雲端技術能量，所創造出雲端、數據、人工智慧等多元產業解決方案，為廣大的客戶解決營運痛點。

IDC預估台灣公有雲整體服務市場規模將從2022年的16.35億美元成長至2026年40.16億美元，年複合成長率為25.2％。周幸蓉表示，宏碁資訊自9年前Azure的超前部署，現階段雲端服務技術與應用也逐步進入到成熟期，企業對上雲態度更為開放，與『宏碁智雲資訊』的合作，將有助於客戶在混和雲與跨雲的選擇與整合應用，協助企業將其核心工作附載轉移到雲端，強化營運敏捷與韌性。

另外，為布局未來3至5年的成長潛力，宏碁資訊也將在今年整合中國在地的經營及服務團隊，宣布成立子公司，除了提高對當地台商的服務能力與業務機會，也可以充分掌握客戶擴展多元服務到東南亞的商機，在適當時機成立海外據點，為宏碁資訊區域化及下一步集團化經營做好準備。