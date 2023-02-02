台灣又爆個資外洩案，外媒揭露，和泰車旗下共享汽機車服務iRent出現用戶個資外洩的風險，傳出已有10萬筆個資外流，公路總局已經派員前往檢查。民進黨立委賴品妤今要求政府拿出決心檢討，並盡快成立獨立專責保護機關。

賴品妤表示，自去年11月初，她率先追蹤個資外洩案便不斷的向各部會強調，相關事件在於衍生犯罪、人權、國安的嚴重性；雖事件樣態各有不同，但近期重大個資外洩頻傳，影響甚鉅。針對此案，她「再次」嚴正要求政府拿出決心檢討。

賴品妤說，雖個資與資安為不同概念，但在數位時代中息息相關，《個資法》雖由國發會負責解釋，但卻由各目的主管機關主責，衍生出的爭議便是無論公家或民間單位，監督的單位不同，權責不清造成互踢皮球狀況。

尤其，在數位時代許多個資外洩事件大多與資安息息相關，然目前數位部卻少有主動角色，宛若技術外包單位；個資法、資安法、數發部組織法顯然有通盤檢討的必要，行政院須啟動相關工程。

賴品妤表示，目前的當務之急是正視這10萬位、甚至更多受害者的權益損失，交通部須監督業者依據《個資法》12條規定，儘速通知所有受害者，有誰受害？損失為何？甚至是依據34條協助有需要的受害者，透過消基會進行集體訴訟。

賴品妤提出三點建議，第一，政府要回應憲法法庭的判決，盡快成立獨立專責保護機關；雖「獨立機關」的建置多有不易，但3年的期限非常快，這是新內閣責無旁貸，要面對的重大工程。

第二，在個資保護宣導教育方面，無論是針對企業或民眾，個資保護或法制的宣導極為重要；如在此次事件中便要向民眾多次宣導得依法請求業者刪除個資等。資安教育也必須並進，要求數位部勇於任事。

第三，她呼籲行政院責成數位部、國發會、國科會等進行各國個資及資安監理狀況前瞻研究，如日本有條件提供個資等案例也可作參考，並依據台灣需求調整。

賴品妤最後說明，每一次的個資外洩事件，都代表著有民眾的權益受損、對國安產生可能的破口；適逢新內閣上任之際，她認為現在就是通盤改善個資與資安保護工作的最佳時機，也是早該大力推動的必要任務。