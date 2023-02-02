全達表示，與報導中自爆廠商惠承查無任何交易往來，惠承既非全達的客戶，也不是供應商。巧連曾向全達進貨2筆交易，此為單純買賣關係，帳貨已兩清。此外全達沒有跟巧連有其他合作。

根據報導內容，全達也已經備妥各方合約、訂單、出貨單、物流單、驗收單（由客戶代為驗收：提供照片佐證）、發票等留存紀錄，提供查驗。

全達強調，巧連、惠承兩間公司，去年度起已有數起刑事與民事的訴訟，純屬廠商之間的商業糾紛，與全達無關。