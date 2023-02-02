全達表示，與報導中自爆廠商惠承查無任何交易往來，惠承既非全達的客戶，也不是供應商。巧連曾向全達進貨2筆交易，此為單純買賣關係，帳貨已兩清。此外全達沒有跟巧連有其他合作。
根據報導內容，全達也已經備妥各方合約、訂單、出貨單、物流單、驗收單（由客戶代為驗收：提供照片佐證）、發票等留存紀錄，提供查驗。
全達強調，巧連、惠承兩間公司，去年度起已有數起刑事與民事的訴訟，純屬廠商之間的商業糾紛，與全達無關。
台中的電動自行車工廠惠承，近期向檢調單位自首做假交易，雜誌報導牽扯到到上櫃公司全達，全達(8068)今天發布聲明表示，「惠承整起假交易涉及全達」並無相關證據，完全為不實消息與指控，已嚴重影響全達名譽，全達深感遺憾，將要求報導媒體修正。
全達表示，與報導中自爆廠商惠承查無任何交易往來，惠承既非全達的客戶，也不是供應商。巧連曾向全達進貨2筆交易，此為單純買賣關係，帳貨已兩清。此外全達沒有跟巧連有其他合作。
根據報導內容，全達也已經備妥各方合約、訂單、出貨單、物流單、驗收單（由客戶代為驗收：提供照片佐證）、發票等留存紀錄，提供查驗。
全達強調，巧連、惠承兩間公司，去年度起已有數起刑事與民事的訴訟，純屬廠商之間的商業糾紛，與全達無關。
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