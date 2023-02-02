《我們的黎明》透過未知存在駭入人工智慧的情節，讓主角們透過學習與溝通。（采昌提供）

日本動畫片《我們的黎明》改編自漫畫家今井哲也的同名科幻漫畫作品，並交由《碧藍之海》、《野球少年》的動畫公司「ZERO-G」擔綱打造，邀請到以《幸福湯屋》勇奪日本奧斯卡最佳女配角獎肯定的女星杉咲花擔綱主角配音，更齊聚悠木碧、藤原夏海、岡本信彦、水瀨祈、朴璐美等超人氣聲優共同聲演。電影將場景設定在未來世界的2049年夏天，透過一台人工智慧家用機器人被未知存在給駭入，開啟主角們一場難以忘懷的壯大冒險。熱血情節不乏歡笑與感動。

導演黑川智之透露，製作重點擺在如何將今井哲也原本2冊的漫畫系列故事，改編成大約2小時的劇場版動畫，並將故事聚焦在主人公「悠真」與機器人「娜娜子」間的關係。尤其故事中的悠真，因為偶遇來自遙遠外星的「二月黎明號」，因此展開這場冒險故事，企劃與製作人新井修平透露：「太空探測器『二月黎明號』，它體現出希望透過『學習』與『溝通』的普遍願望。有溝通活動的地方，也必定會發生戲劇性事件。這發生在人工智慧與人類之間，這也會發生在同學、手足與老朋友之間。本片便捕捉動畫當中，青春戲劇的各種歡樂與驚奇之事，希望能藉此感動這世上所有孩子與大人們的心。」

值得一提的是，劇組針對《我們的黎明》的角色設計，也提出「希望不要受到原著漫畫畫風束縛」這項大膽的要求，更希望能將電影角色改編成「不僅能吸引漫畫粉絲，也能盡可能吸引更多觀眾」，這讓擔綱角色原案暨概念設計的知名插畫家pomodorosa充滿幹勁，試圖打造得以吸引更多觀眾的畫風。而這個大膽設定，也獲得原著漫畫作者今井哲也的認可，「我的漫畫能在大銀幕上放映，感覺起來很奇怪與超現實。不過由於漫畫沒有電影院的大銀幕與戲劇性音效加持，讓我希望觀眾都能充分享受到這些面向。不論是對理解還是不理解漫畫的人來說，這都會是一部振奮人心的電影。」

該片日前也強勢入選西班牙錫切斯奇幻影展，以及蘇格蘭愛之動畫節兩大影展的競賽單元，就連東京、夏威夷等影展也都爭相邀約，足見其魅力之處。劇情描述未來世界的2049年夏天，熱愛宇宙及機器人的少年悠真（杉咲花配音），正沉迷於接近地球當中的彗星。此時，悠真家中的人工智慧家用機器人娜娜子（悠木碧配音），竟被未知的存在給駭入。這個未知存在自稱為「二月黎明號」，因為在2022年降落至地球時，發生不可預知的故障，因此在悠真家附近的公寓中休眠，並請求悠真幫它重返宇宙，也讓悠真及好友們，展開了一場極機密的冒險任務。電影將在24日在台上映。