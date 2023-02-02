行政院蘇貞昌卸任核定台61線西濱快速道路苗栗竹南、後龍段全面高架化。（謝明俊攝）

61線西濱快速道路竹南路段每逢連假都要管制平面路口進入主線。（謝明俊攝）

前行政院長蘇貞昌日前正式交棒給陳健仁，卸任前通過核定將台61線西濱快速道路香山至後龍段，全面高架化，這項工程計畫將以專案處理，總經費為277．82億元，其中的香山至後龍段經費約180億元，整體工程預計6年完成，蘇貞昌並透過行政院祕書長李孟諺轉知全力爭取這項計畫的立委陳超明，並表示已請託李孟諺加強關注本案進度。

據陳超明辦公室指出，台61線西濱快速道路目前有23個路口尚未高架化，其中，苗栗縣就佔了12個，多分布在竹南及後龍兩鎮內，每逢重要節日連假期間，台61線湧入大量來往車潮時，往往需要封閉竹南鎮內多個平面路口，以防台61線車流受阻，造成當地居民在連假期間來往交通不便。

行政院在2020年核定台61線新竹鳳鼻至香山高架化，次年再核定苗栗香山至後龍高架化，苗栗地方人士建議，新竹市與苗栗縣為鄰近共同生活圈，這兩段高架化必須同時進行且以專案處理，陳超明在上個會期質詢行政院長蘇貞昌時，獲得蘇貞昌同意，並在卸任交接前，指由行政院祕書長李孟諺通知陳超明，台61線苗栗段高架化案，業經國發會及交通部審議通過，並由蘇貞昌核定在案，蘇貞昌並請李孟諺持續關注本案。

台61線新竹及苗栗2段高架化總經費為277．82億元，其中的香山至後龍段全長約14公里，經費約180億元，整體工程預計6年完成，未來完工後將可以提供台61線竹南至後龍間更安全的用路環境。