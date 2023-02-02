新竹市香山溼地成立野生動物保護區超過20年，新竹市府持續推動棲地保護，新竹海岸鳥類調查結果出爐，去年迎來最大水鳥群，共紀錄到129種鳥類，其中以大庄區數量最多，而鳥種則以東方環頸鴴、黑腹濱鷸及鐵嘴鴴等鷸鴴科數量最多，皆為在潮間帶泥灘地覓食為主的水鳥。

市府產發處指出，市府持續推動棲地保護，整治移除紅樹林及外來種、還原生態棲地，讓泥灘地底棲動物族群數十倍增長，吸引候鳥停棲及覓食。香山溼地去年鳥類調查結果，水鳥族群動態顯著上升，顯示香山溼地對於水鳥有非常重要價值。

產發處也指出，台灣位於東亞-澳洲鳥類遷徙路線上，但依據研究顯示，這條遷徙路線在全球八大候鳥遷徙航道中，是水鳥數量下降最快的路線，除了人為獵捕外，還遭遇棲地面積縮小及劣化，市府近年致力棲地保護，對於東亞-澳洲鳥類遷徙航道，也有著國際上重要意義。

近期金城湖也出現在台灣非常罕見的反嘴鴴，大約20隻群聚活動，有著上翹彎嘴、黑白羽色及細細的藍灰色長腳，覓食會用上翹的長喙在水中左右擺動，飛行時還會發出輕柔如笛音的「克律、克律」聲音。

產發處說明，現在正是欣賞水鳥最佳時機，民眾在香山溼地賞蟹後，可就近前往金城湖欣賞水鳥，反嘴鴴、高蹺鴴、紅嘴鷗、黑臉鵐、鵲鴝、青足鷸、白腹鶇、田鷸、東方鵟、小水鴨、白冠水雞、黑面琵鷺、白琵鷺、魚鷹等，也提醒民眾賞鳥請輕聲細語。