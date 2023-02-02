高捷（右）跟太保重返九份《悲情城市》中知識份子針砭時政的「黃金酒家」取景地。（牽猴子提供）

高捷《悲情城市》大油頭定裝照曝光，侯孝賢直說像《教父》的艾爾帕西諾。（牽猴子提供）

經典國片《悲情城市》即將數位調光重映，片中演員高捷及太保1日回到九份重遊當年的拍攝場景，也深入走訪九份老街，有趣的是，太保看到高捷一身酷黑打扮，直說是像電影《教父》男主角艾爾帕西諾重返西西里山城「巡田水」，高捷聽了說：「對耶，《悲情城市》拍定裝照時，侯孝賢導演看到我往後梳的大油頭，便跟大家說像不像《教父》的艾爾帕西諾？」

高捷和太保才一踏進九份老街便回憶湧上，聊起當時拍攝故事仍記憶猶新，太保說：「我最記得拍戲時，我們從石板階梯走上來，一眼就看到兩旁搭出的酒家門外，站了一堆扮成酒家女的臨演。」高捷也補充：「因為日治時代九份很多礦工，挖了金礦有錢了，所以有很多小姐服務，他們一天勞累的工作之後就來找樂子，那時候九份也被稱為小上海，很熱鬧的啦！」

兩人還特別戴了拍《悲情城市》時的款式帽子，模擬當年兩人留下的經典劇照，前陣子著迷於影集《浴血黑幫》的高捷，反而指回太保的鴨舌帽笑說：「我們現在不像西西里老教父，應該更像最新的英國《浴血黑幫》了！」《悲情城市》4K數位調光版24日上映。