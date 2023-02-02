嘉義市地標之一中央噴水圓環《KANO》投手「吳明捷」投球英姿雕像，是遊客必訪打卡景點，吳明捷的次子堀川盛邦偕親友新春重遊舊地，追憶父親，他說，嘉義市發揚KANO堅毅精神更讓他深深感動。同行的運動訓練師小山裕史透露打算寫吳明捷的傳記。

小山裕史考察吳明捷投手生平，蒐集資料。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

堀川盛邦偕長兄及姪子於1月31日訪台，首站直奔嘉義市中央噴水圓環，看到父親吳明捷投球銅像時，追思的心情激動，他說，看到父親投球英姿屹立噴水池，十年如一日的光景讓他感動，因為嘉義市，父親才有機會學習棒球並有所發展。

嘉義市教育處長林立生、觀新處長張婉芬代表致贈紀念品給吳明捷的兒子。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

他還說，嘉義市是他心繫的地方，心中一直思念著這個父親曾經求學與生活的城市，且得知當年贈送給黃敏惠市長父親的「必勝球」，一直被嘉義市立博物館細心典藏著，更是感動，期待KANO堅毅精神能繼續發揚。

堀川盛邦、小山裕史等一行人與吳明捷投手銅像合影。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府表示，長期指導日本球星鈴木一朗的運動訓練師小山裕史此次同行來嘉，他透露規畫寫吳明捷的傳記，目前正著手蒐集他的生平事跡資料，未來打算持續來訪，深入了解嘉義市的運動歷史，讓更多喜愛棒球的人了解台灣的棒球運動，牽起台日情誼。

嘉義農林棒球隊於1931年打進日本甲子園，獲得亞軍，以「不放棄任何一顆球」的拚搏精神震撼台日兩地，這個傳奇故事後來改編成電影《KANO》於2014年上映，風靡台日，當時堀川盛邦曾造訪嘉義市，此次相隔9年再來嘉追憶父親，滿懷人子之情。