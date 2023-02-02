中央流行疫情指揮中心元旦起針對大陸入境者實施唾液PCR採檢，近期陽性率一路下降，從起初的逾2成，降至1％左右。根據統計，1月31日共963人入境，其中15人陽性，陽性率為1.6％

根據中央流行疫情指揮中心統計，1月31日桃園機場、松山機場、高雄機場共845名旅客自大陸入境，其中14人陽性，陽性率1.7％；另金門港埠進來則有118人，其中1人陽性，陽性率0.8％。1月31日共963人入境，其中15人陽性，陽性率為1.6％。

指揮官王必勝指出，目前大陸入境者共有4萬8072人接受採檢，其中4182人陽性，合計陽性率為8.7％，一如周一所說，雖然整體還有8.7％，但是一路下降的情況明顯。

實施唾液PCR的本質是為了監測變異株，根據指揮中心定序結果，目前60.7％仍是BA.5、38％為BF1.7、0.6％為BA.2.75及BQ1.1。王必勝表示，大致上看起來還是以BA.5、BA.7為主，都是已知的變異株，沒有新的變異株，因此2月7日起取消唾液PCR採檢措施。

此外，王必勝也說，入境0+7自主防疫也進行調整，之前入境要檢驗1次，若規劃出門，則需有2日內快篩陰性結果，如今則改為有症狀再採檢，對於觀光的推展也有幫助。