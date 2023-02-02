原訂今天鬆綁的「室內口罩禁令」確定延後上路，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，口罩禁令解除仍在研議中，今沒有特別向國人宣布，主要有3個原因。

第一點為，觀察這幾天各醫院的加護病房占床率非常滿，多是中風、心肌梗塞等，初步判斷和天氣冷有關，雖和新冠肺炎較無關，但近期醫療量能較滿，需要加強注意。

第二點，口罩問題牽涉所有國人，與各部會討論後，匯集各界反映意見，需要再溝通安排；舉例來說，學校2月13日開學，開學後要等教育團體跟教育部表達意見，重整後再回饋。還有國軍各單位，由於室內較擁擠，可能會另訂配戴口罩規則。王解釋，指揮中心訂出原則後，由各部會自行調整，這些都需要一點時間。

另外，連假結束後疫情有反彈，目前仍在高點，預估反彈幅度再縮小，看起來是遞延通報的效應，希望再多觀察幾天。基於以上3因素，暫不宣布口罩新政策。

專家認為，針對開學後的學校狀況，口罩解禁宜謹慎。（郭吉銓攝）

至於口罩鬆綁預計延後多久？王必勝強調，「會持續推動，只是沒有在今天公布」，若確診數、加護病房這兩項重要指標達成，就會宣布鬆綁，公布到實施這段期間內會有緩衝。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，加護病房部分要看各區域、各縣市而定，每周都會和各網區指揮官及衛生局定期檢討；確診數方面，不會訂出絕對數值，如果確定病例上升幅度大幅縮小，就會比較放心。