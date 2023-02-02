科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，二度參與CDP調查仍能維持在A-評等，我們對此殊榮感到驕傲。這項評等顯示科思創推動氣候保護是正確之舉，且透明地回報我們的進展相當重要，我們所致力的氣候目標是與主張相呼應的。但有件事情仍要清楚地展現，就是氣候保護成果應從整體社會的面向來檢視。唯有所有人都做出貢獻，才能在長期之下達到巴黎氣候協定的目標。

2022年的評選，科思創在10項項目中的4項中皆拿到A等，包括「商業策略、財務規劃及情境分析」、「範圍一與範圍二排放（含溫室氣體盤查）」、「公司治理」、「機會揭露」等項目。所有項目最終結果取得CDP評等中最高級別（領導級）中的「A-」佳績。CDP評分等級從A至D-，全球化工業中僅24％同業與科思創獲得一樣高評，科思創成績優於化工業平均水準（B-）。CDP是全球最知名的環境報告及推動企業環境管理的評鑑組織，將最高評等授予在氣候保護實績方面展現高透明度的企業，2022年有近1萬5千家企業參加評等。

科思創永續長鐘靜芬說明，永續是企業的關鍵策略，而非錦上添花的作為。不僅僅只是投資人，許多利害關係群體如員工、客戶、政策制定者對永續及循環經濟的實現有著高度興趣。這項評等具有指引及評估的意義。我們憑此氣候目標展現在產業中的領導地位，我們對各相關領域的付出受到CDP評等的認同，也確立我們的願景。

儘管科思創在去年面臨許多挑戰，集團仍成功引領循環經濟，專注實現氣候中和及永續的解決方案。循環經濟是科思創「永續未來」策略的核心，2022年三月科思創宣佈其雄壯的氣候目標，期待於2035年實現範圍一、範圍二的淨零排放。

科思創致力於開創新的解決方案，找尋替代原料、或開發創新的回收方式，運用再生能源，並全力拓展價值鏈夥伴關係。舉例來說，科思創研究白色生物科技（white biotechnology），2022年成立全新研究實驗室，期待推廣以酶及微生物為基礎的回收方式；全新「NEncy」研究小組也正在著手透過酶解方式回收使用過的產品及塑膠廢棄物。

為讓製程及廠區更加永續，科思創已與能源供應商Orsted及ENGIE簽訂風電供應協議，也包括後續的可再生能源購買協議；並在2022年12月與中國廣核新能源控股簽訂長期協議，自2023年起供應每年3億度綠電（風電、太陽能），這亦代表未來科思創上海廠有30％電力改由可再生能源供應。

同時，科思創持續擴大其永續產品組合，幫助客戶長期減少生產端的碳足跡。為讓客戶更易辨識特定材料的永續性，特別將「CQ （Circular Intelligence）」字母標示於產品名稱，代表含CQ標示的產品皆使用至少25％的替代性原料。科思創正以替代能源、獨特的化學回收技術呈現其CQ產品，帶領產業轉型。