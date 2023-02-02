攻佔2月情人節消費市場，台北君悅酒店餐飲、囍宴同步祭出限時特惠，看準民眾用餐越趨重視「儀式感」與全包式精緻之服務體驗，館內執行副總廚洪飛立領銜寶艾及Ziga Zaga兩間西餐廳廚藝團隊，於2月11日至2月14日期間分別推出「刻愛．純法浪漫」精品雙人法餐，每套9,999元+10％，訂位免費加贈酩悅香檳及客製化印字服務、永生玫瑰花。ZIGA ZAGA義大利餐廳「尋義覓愛」主餐任選波士頓龍蝦、炭烤美國菲力牛排等五道式義料經典，每套2,980元+10％，盡享精湛品味。同一時間，2月28日前Baguette禮品烘焙坊力推草莓季甜品烘焙，嚴選大湖草莓，獻上10款吸睛浪漫巧思。

滿足戀人味蕾之餘，台北君悅館內婚宴業務團隊亦趁勝升級宴會禮遇，凡於2月11日至2月19日訂席指定「璀璨婚宴」專案、每桌32,800元+10％或「品藏婚宴」專案、每桌28,800元+10％，預訂凱悅廳席次達15桌再送一桌，至多可贈三桌，預訂君寓席次達10桌，則享連住兩晚城市小蜜月，額外加碼好禮五選一有：迎賓無酒精雞尾酒會、3,000元餐飲金、君悅客房免費住宿一晚（不含早餐）、60分鐘雙人SPA、小資甜點派對一組，今年７月底前婚宴適用。君悅酒店提醒，此優惠不得合併長長久久專案，餐飲金不適用宴會及Baguette禮品烘焙坊折抵。

君悅寶艾西餐廳純法浪漫雙人饗宴9,999元+10％，前菜嚴選北海道野生牡丹蝦融合寶島烏魚子打造心型塔塔，綴飾伊朗魚子醬，以及獨家7日乾式熟成彰化胭脂鴨，包覆百里香、迷迭香等香料以65度低溫烘烤入味，佐上黃金蜂蜜薄荷醬，提點清香尾韻。賓客可任選主餐「炭火烙烤美國Prime菲力牛排」（5盎司），以高溫火烤呈現滿盈焦香，搭配松露洋芋泥及楓妲起司炙燒綠蘆筍，或選擇炙煎龍膽石斑佐糖燴番茄與無花果葉奶醬，餐後甜點由香草慕斯揉合玫瑰雪沙及血橙瑪麗亞手工巧克力甜蜜收尾，另加贈法國酩悅香檳（750ml）乙瓶，含刻字服務及玫瑰永生花乙朵作為情人贈禮，加價520元可升級粉紅酩悅香檳，留下相愛的浪漫回憶。

Ziga Zaga「尋義覓愛」每套2,980元+10％，ZIGA ZAGA副主廚劉學松與廚藝團隊協力重現25年前ZIGA ZAGA的戀愛故事，打造「尋義覓愛」海陸套餐，菜色囊括：窯烤道地佛夏卡佐紅酒醃漬干蔥雞肝沾醬、經典義式開胃集、烤番茄濃湯搭配手工揉製馬鈴薯麵疙瘩及蒜香羊乳酪麵包酥、主餐二選一：炭烤波士頓活龍蝦佐私房蒜辣醬，鮮辛香辣味覺層次，猶如當時女客人身穿的豔紅洋裝，亦可選擇4.5盎司美國Prime牛小排佐油封洋芋、義式青醬烤蔬菜，豪邁餐點口感象徵西裝筆挺的男顧客，最後端上愛戀三重奏巧克力慕斯，搭配比索酒莊北極星普羅賽克氣泡酒佐餐，打造耐人尋味的極致浪漫品味。

台北君悅Baguette禮品‧烘焙坊「戀日草莓季」登場，點心房主廚陳建佑以法式甜點工藝喚醒初戀記憶，憑藉與初戀相遇的咖啡廳中循環撥放的經典法語香頌La Vie En Rose為靈感，嚴選大湖草莓、法國極品奶油與果泥等食材，巧思譜出10款草莓戀日法式甜品，人氣推薦「莓瑰戀習曲」1,380元/7吋，浪漫心型蛋糕刷上粉白大理石紋與玫瑰花瓣，嚴選馬達加斯加香草慕斯、南投有機玫瑰奶餡，層層夾入法國泰莓果粒與極品奶油，完美呈現豐厚交織的甜蜜滋味。

「永生花語」1,380元/ 7吋（蛋奶素），特選法國法芙娜非乳製草莓奇想巧克力打造慕斯，以草莓磅蛋糕為底，集結草莓果粒醬與奶餡、34％法國白巧克力手工捏製永生花，呼應永不凋零、永恆的愛。「心心相映巧克力禮盒」780元/9入，由90％濃烈法國巧克力與草莓奇想巧克力，精心創作出黑紅交錯的愛心造型甜品，濃厚可可香氣更帶有煙燻尾韻。「戀日莓塔」200元/個，以手工杏仁塔皮與濃香杏仁餡為精髓，點心房團隊加入獨家熬製的大湖草莓醬填滿塔中，撒上焦糖牛奶巧克力脆球，再置上純巧克力愛心造型裝飾，傳遞濃濃情意。即日起至2月28日限定販售，每款價格自145元至1,380元不等。