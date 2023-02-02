桃園市政府文化局主辦「穿樂百年咱的台語歌—台語百年歌曲音樂會」將於18日、19日在桃園展演中心登場，這次邀請到多位重量級歌手一連2天輪流開唱，即日起免費索票入場。

文化局表示，台語歌曲不僅反映民眾心聲，也是相當動人、珍貴的文化資產，更能展現民眾澎派的生命力，且每個時期孕育出的台語歌曲都有一番獨特風味，這次活動以四月望雨、思鄉情綿、台灣愛拚、新台語歌運動、台語歌新世代5大時期呈現台語歌曲演變與時代氛圍，邀請吳國禎、邵大倫擔任活動主持人，與樂迷回探不同時期的集體記憶。

文化局說，這次音樂會由董事長樂團吉董（吳永吉）擔任音樂總監，以復古、傳承與創新為主軸，體現台灣歷史、文化及鄉土特色，由於每個時代台語經典的代表歌曲非常多，音樂團隊煞費苦心爬梳整理各時期歌曲及其時代意涵，並且邀請國寶級歌王歌后與新生代歌手同台演唱，希望能帶給民眾難得一見的視聽饗宴。

「穿樂百年咱的台語歌—台語百年歌曲音樂會」18日表演時間從19點30分開始，藝人包括紀露霞、西卿、朱海君、董事長樂團、朱頭皮及許富凱；19日表演時間從14點30分開始，藝人有劉福助、文香、亦帆、陳明章、草屯囝仔及曹雅雯。

文化局指出，「穿樂百年咱的台語歌—台語百年歌曲音樂會」從即日起開放免費索票，有興趣的民眾可至KKTIX查詢並索取電子票券，或至桃園市政府文化局、桃園展演中心、中壢藝術館、八塊厝民俗藝術村服務台索取實體票券，票券數量有限，索完為止。