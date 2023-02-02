導演盧卡斯東特（右）和哥哥米榭爾東特在工作上相輔相成。（傳影提供）

導演盧卡斯東特執導《親密》，是比利時繼2014年《愛的餘燼》後時隔9年拿到奧斯卡最佳國際影片門票的大熱門電影，也讓這位才不過31歲的新世代導演受到比利時影迷崇拜。該片不僅在去年坎城先奪下評審團大獎，在最近的奧斯卡季中也頻頻被各影評人協會選為最佳國際影片，除了《親密》外，他的處女作《芭蕾少女夢》也代表比利時參加奧斯卡最佳國際影片，雖然《芭》片飲恨未進5強，但是他第二部更臻成熟的《親密》終於如願獲得提名。

電影中，2位實際年齡與片中角色一樣都是13歲的小男主角伊登丹布林與古斯塔法夫德韋勒，演出超齡讓觀眾十分驚豔。這其實是盧卡斯東特花了6個月的時間，跟他們培養出來默契與感情，甚至融入他們的生活，像是跟他們一起做鬆餅、一起在海邊散步，跟他們一起討論戲中所有的議題，傾聽這兩個13歲男孩的想法，同時也讓他們更自在地面對鏡頭。由於盧卡斯東特細膩又敞開胸懷及循序漸進的引導下，才能讓這兩位新生代演員有吸睛的演出，同時也將他們推上了世界影壇舞台。

導演盧卡斯東特提到自己在寫完《親密》的第一場戲之後，真的是命運的安排，讓他在火車上遇見了伊登丹布林也就是後來飾演里歐的小男主角，那時候伊登在跟同伴們聊天，東特看見他有種不可思議的特質，於是他邀請伊登來試鏡，而伊登也馬上認出導演，原來他之前和《芭蕾少女夢》的男主角維多波斯特上同一所舞蹈學校，後來他們在試鏡過程中，找了40名小演員將他們配對排演下來，其實有許多令人驚豔的組合，最後導演挖掘出伊登丹布林和古斯塔法夫德韋勒與眾不同的默契，最後在鏡頭前面他們所激發出來的火花，果然讓《親密》的劇情充滿張力，2人在情感面的交流更顯自然生動。

片中除了2位小男孩的情感糾葛之外，小男主角里歐在遇到情感挫折時哥哥對他的支持與溫柔對待，也令觀眾動容。在現實生活中，盧卡斯東特的哥哥米榭爾東特也有著相同的地位。米榭爾是《芭蕾少女夢》的執行製片也是《親密》的製片，他們甚至從5、6歲開始就一起拍片，同時米榭爾東特自己也拍過2部短片，兄弟不僅感情深厚在工作上也能相輔相成。《親密》將於本月17日在台灣上映。