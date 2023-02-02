苗栗縣長鍾東錦2日上午會勘造橋鄉造橋村陽明社區自來水供水案。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日上午會勘造橋鄉造橋村陽明社區自來水供水案，聽取住戶陳情。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日上午會勘造橋鄉造橋村陽明社區自來水供水案，聽取水利處長楊明鐃報告全案規畫內容。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日上午會勘造橋鄉造橋村陽明社區自來水供水案，水利處長楊明鐃報告全案規畫內容。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日上午會勘造橋鄉造橋村陽明社區自來水供水案，供水範圍將涵蓋談文村1鄰住戶。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉造橋村陽明社區及談文村1、2鄰百餘戶住戶長期來因缺乏自來水供水，只能自行抽取含鐵質的不良地下水飲用，尤其是陽明社區68戶住戶入住社區近20年，爭取多年都無結果，經過縣府、鄉公所及縣議員廖秀紅等人持續力爭，苗栗縣長鍾東錦2日到場會勘，請自來水處協助向中央爭取經費接管供水，期望早日解決居民無水可用的窘境。

據悉，苗栗縣造橋鄉因地形影響造成障礙，有多個村落至今仍是沒有自來水可用，當地縣議員廖秀紅多次在議會質詢為民請命，但都因卡在中央鋪設自來水管線工程，至今仍有許多村落居民仍無自來水可用。

位在造橋鄉造橋村1鄰苗14線旁的陽明社區，是在2004年完工後住戶陸續遷入居住，居民住進社區後才赫然發現，社區並無自來水，住戶用水完全是靠社區自行鑽井取用地下水，至今近20年。

據居民表示，當地的地下水含有大量鐵質，社區抽用的地下水，雖然有經過濾處理，但仍無法完全清除水中鐵質，將用水靜置一段時間後，就可發現水底沈澱明顯鐵質，因此，社區住戶家中都要另外裝置逆滲透設備，進一步過濾水質，有的住戶不放心飲用，還自行花錢購買礦泉水，常常可以看見住戶們一次訂了一整貨車的礦泉水送到社區。社區68戶住戶爭取近20年，都因諸多因素影響，一直未能獲得安全自來水。

經過縣府水利處、民代及鄉公所爭取多年，縣長鍾東錦上台後得悉此事，指示水利處長楊明鐃將本案列為優先處理案件，2日上午協請台灣自來水處第3區處官員一同前往陽明社區會勘。根據第3區處官員指出，該區域自來水供水，將從苗14線小湖處接管供水，除了陽明社區全部住戶外，延管還會擴及談文村1鄰14戶住戶，全部供水延管工程費約730萬餘元，水處將向水利署呈案申請經費，另外，縣府及住戶另需提供配合款項約272萬餘元，水處將盡速加快作業流程，讓居民及早有乾淨的自來水可用。