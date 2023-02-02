西洋情人節有近7成民眾以吃美食作爲過節首選，正巧2月碰上草莓產季，多款巧克力混搭草莓的浪漫甜品紛紛搶市，也讓情人節檔期成為烘焙、巧克力品牌兵家必爭之地，配合限量噱頭、買九送三等優惠，業者預估業績可望攀升2成以上。

亞尼克「迷彩歡樂派」標榜不喜歡乳酪的人也會愛上，6吋720元。（亞尼克提供）

亞尼克推出繽紛色彩的「迷彩歡樂派」，運用北海道奶油乳酪飄散乳香與清爽酸味，再以夢幻漸層手法創作出吸睛且滑順的慕斯，搭草莓凍凸顯酸甜風味，再以草莓巧克力酥菠蘿和充滿奶油香的派塔堆疊口感，10日前至亞尼克夢想村FB、IG指定貼文按讚並留言告白，有機會免費嘗鮮。

夢卡朵則為糕點妝點浪漫粉紅色，打造「Ruby紅寶石莓果生乳酪」，萃取純天然的紅寶石可可豆作提煉，無添加色素就自帶粉紅色澤，口感柔順綿密，結合乳酪製成紅白雙層生乳酪，餅乾底則含有覆盆子果泥、草莓等，入口能感受到濃郁奶香混搭酸香莓果味，即起至3月5日開放預購。

Mister Donut一次推出兩款情人節專屬的「愛心造型」甜甜圈，其中「草莓愛心」55元。（Mister Donut提供）

Mister Donut推情人節限定「草莓愛心」，將豐富口感的白草莓沾醬淋滿鬆軟的愛心圈體，同時沾滿半面的雙色莓果可可刮屑再以優格沾醬點綴，訴求如初戀般的酸甜滋味，5日前挑選九個甜甜圈／點心，含一款指定商品，其中三個由店家招待。

GODIVA「草莓巧克力霜淇淋」嘗得到草莓的酸甜滋味以及黑巧克力的香醇濃郁，220元。（GODIVA提供）

巧克力品牌GODIVA以冰品「草莓巧克力霜淇淋」迎戰甜蜜商機，以GODIVA白巧克力為基底製成草莓霜淇淋，粉紅色外表粉嫩動人，再結合GODIVA黑巧克力霜淇淋帶出香醇質感，甜筒邊緣沾上乾燥草莓顆粒並灑上草莓粉，彰顯多重草莓風味，3日起限量販售。