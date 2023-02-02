中國航空工業集團（AVIC）周二在播出的宣傳片中，公開了電腦生成的影像。而分析家周三說，這可能是中方下一代戰機的概念，反映北京要超越美國新戰機研發的決心。
據中方官媒《環球時報》1日報導，這段由微信播出的航空工業影片顯示，中國機載雷達的發展，而接近片尾時，出現了3架編隊飛行的不知名戰機。
這款戰機外型雖像殲-20隱形戰機，但卻沒有前控制翼，尾翼或安定翼，而它的菱形機翼看起來比「威龍」的還大。觀察家說，這讓它呈現出翼身融合配置，並推測這可能是中國的下一代戰機。
中國航空工業集團（AVIC）周二在播出的宣傳片中，公開了電腦生成的影像。而分析家周三說，這可能是中方下一代戰機的概念，反映北京要超越美國新戰機研發的決心。
據中方官媒《環球時報》1日報導，這段由微信播出的航空工業影片顯示，中國機載雷達的發展，而接近片尾時，出現了3架編隊飛行的不知名戰機。
這款戰機外型雖像殲-20隱形戰機，但卻沒有前控制翼，尾翼或安定翼，而它的菱形機翼看起來比「威龍」的還大。觀察家說，這讓它呈現出翼身融合配置，並推測這可能是中國的下一代戰機。
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