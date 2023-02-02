行政院會2日針對2023總體經濟情勢進行討論，國發會副主委高仙桂指出，台灣下半年經濟將穩健邁向復甦，可期待經濟成長率比預估高。而新任閣揆陳建仁也做出5點提示，除要求各部會持續關注國際政經局勢演變並因應，更要朝減輕國民負擔做努力，未來待立法院通過全民經濟成果特別提利後，將以最快速度普發6000元現金。

國發會在簡報時提到，全球經濟仍面臨嚴峻挑戰，包括俄烏戰爭、通膨威脅、地緣政治風險、大陸經濟走向及美中爭端，加上氣候變遷等因素，各國國際機構預期今年全球經濟成長率將低於去年，雖然第一季表現較差，但後續將逐漸改善，而台灣景氣在若干領先指標已隱約有落底跡象。

高仙桂在院會後記者會提到，當前三大引擎基準面有持續好轉，而台灣上半年玉姬還會遭受升息影響，導致全球終端需求下降衝擊，跟產業鏈庫存調整調適過程，而下半年隨著存貨調整結束，歐美跟大陸又會往正面發展，預期台灣經濟下半年會穩健邁向復甦，但今年上半年會有點辛苦。

對此，陳建仁表示，國際間經濟活動壓力因素依舊存在，希望各部會都有要持續審慎關注國際政經局勢的演變，從各層面妥為因應；針對蔡英文所交付的穩健邁向役後復甦，強化社會安全體系，提升國家基礎建設，推動六大核心戰略展業，四項任務請行政團隊全力以赴，提出具體作為。

陳建仁指出，行政院已於上個月提出疫後強化經濟與社會韌性全民共享經濟成果特別條例，昨天拜會立法院長、朝野黨團，政院會在條例通過後立即送出特別預算，維繫經濟成長動能用，最快速的速度，普發6000元現金到民眾手上。

陳建仁也提醒注意減輕國人負擔的目標，針對疫情衝擊的中小企業與攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢及學貸族等等。要提出減輕國民負擔目標。他也指示各部會首長發揮同理心和關懷心，讓所有國民受到政府最好的照顧，讓台灣更堅韌。