新冠肺炎疫情進入第3年，外界關注何時能調整法定傳染病分類，解散中央流行疫情指揮中心。ACIP小組召集人李秉穎今日上午預估時間點可能落在5、6月，指揮官王必勝也在下午進一步透露，5月將會有重大改變。

李秉穎今接受《新聞放鞭炮》採訪時指出，現在全世界都回到正常生活，包含台灣也是，民眾至餐廳用餐或是電影院都沒問題，差別在於還要戴口罩。中央流行疫情指揮中心可在5、6月份解散，屆時新冠病毒也會從第5類法定傳染病降至第4類。

對於5月是否有機會調整傳染病分類，王必勝下午回應，「我想有可能」，一方面疾病正在朝向流感化，日本5月8日也會進行大幅度改變，美國則是5月11日。世界衛生組織（WHO）日前宣布，還是把新冠肺炎當作國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）的最高等級，但據了解，他們也會在3個月後再做另1次的開會，屆時可能會有新的調整，因此我們預估，時間點可能會落在5月。

王必勝表示，接下來大概會跟國際互相參考，看起來5月會有重大改變，如果法定傳染病改類了，表示新冠肺炎已經流感化、防疫作為常態化，指揮中心就可以降級或撤除。