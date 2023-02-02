新任閣揆陳建仁正式上任，親民黨主席宋楚瑜提出「三找回、九重心」期許新內閣要有新作為。宋楚瑜提醒陳建仁重視民生經濟政策，尤其要拚疫情趨緩後的疫後經濟，提升國家基礎建設；此外，宋也呼籲讓教育回歸正常，最重要的就是應該去掉兩綱：「課綱」跟「台獨黨綱」。

宋楚瑜指出，軍人年金改革之時，時任年改召集人陳建仁，曾專程請教過他，最後也同意軍人職業確有其特殊性，願意將軍人與公教人員的年金制度脫鉤處理，足見陳建仁本人確實是位可以溝通、願意革新的政務人才。期許形象溫和的新任行政院長，能打開新局，讓中華民國真正成為人民幸福生活、團結共好的國家。

宋楚瑜期盼陳建仁「找回台灣人對政府的信任」，溝通說服工作，不是要打高空，講漂亮的話，而是要貼近民意，少講官話。

第二是「找回台灣人對台灣的信心」，民眾擔心「護國神山」台積電是不是要被美國挖走了，台灣夾在中美競鬥間而左右為難，讓國人對台灣的信心動搖，應將「五缺」問題逐一改善解決，重振國人對台灣的信心。

第三是「找回對世界形勢變化的務實觀察與因應」，在國際局勢變化下，台灣應如何在美中競合關係中生存，是我們政府必須關注的重點，台灣應借鏡新加坡，何必在中美競逐的世界變局中過度傾斜於一方，應以台灣民眾的利益考量為優先。

對於內政部份，宋也提出九個面向的重點工作：首先，是治安敗壞、黑道猖獗、毒品氾濫、槍枝氾濫，警察風紀令人憂心，這部分內政部應儘速著手處理，讓百姓有安全安心之感。第二，應全面檢討交通基礎建設，政府不能只想著蓋高鐵，卻對其他交通運輸網絡的基本維護與強化不加以重視，交通網絡應要整體規劃，並因應新的人口變遷，重做檢討。

第三，對庶民經濟的重視，現在談到台灣的經濟發展，談的都是護國神山群，但經濟發展不能只靠高科技，政府應思考如何協助中小企業過渡及轉型，傳產所面臨產業升級、數位轉型及勞動力不足等問題，亦應予以重視。第四，是能源是否充足的問題，意識形態、唱高調、明眼人都知道已經不能解決目前的燃眉之急。

第五，是全民健保財務的問題，如何確保健保財務不致繼續惡化，並維持醫護品質；第六是都市計畫的問題，老舊社區的都更為何遲遲不能解決？特別是年輕人關心的高房價問題，以及「住」跟「工作」的地點無法在一起。

第七是農漁民生存的基本問題，面對中國大陸市場會不會消失，這已是當務之急，因為中國大陸自古以來就是台灣經濟最重要的腹地。政府同時間也需要積極協助農漁民將原有的產量繼續銷往其他國際市場，其中包括水果運輸過程中如何保存，農漁產品的檢疫等工作，以及如何維持產地價格，才能真正讓農漁民能夠受益，這些都是政府責無旁貸的工作。

第八談到教育問題，宋楚瑜認為要讓教育回歸正常，最重要的就是應該去掉兩綱：「課綱」跟「台獨黨綱」，同時也要針對教育的「量」跟「質」同步檢討，例如幼教公托的量要增加、教育品質要加強，技職教育與就業市場的接合等，都是政府應趕緊著手去做的具體事項。第九，面對人口老化，此一世界性的問題，台灣已經進入「老齡化」的行列，對老人照顧的問題要多加注意。

宋楚瑜強調，新冠肺炎疫情雖逐漸和緩，疫後拼經濟成為世界各國最重要的施政重心，蔡總統要求新內閣要階段性盤整防疫措施、社會照顧體系總檢討、持續提升國家基礎建設及推動六大核心戰略產業固然重要，但對於百姓生活切身相關的各項「內政」工作，更是新內閣應劍及履及、速決速辦的重要工作。