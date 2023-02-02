中國電動車市場正在快速成長，龍頭廠比亞迪預估去年大賺170億元人民幣，有望打敗美廠特斯拉成為全球銷售冠軍。日媒則撰文指出，比亞迪積極拓展市占，其全球化的速度不容小覷。

日經中文網撰文分析比亞迪加速崛起，該公司2022年純電動車銷量，僅在中國市場就達到91萬輛，比2021年增加2.8倍，逼近特斯拉的131萬輛。

比亞迪更積極布局全球市場，包括在2021年進駐挪威，2022年進軍澳大利亞和南美，現在又開始拓展日本市場，且具有價格上的優勢，比亞迪SUV「ATTO 3」售價僅440萬日元，與級別接近的日產「Ariya」等相比便宜約100萬日元，據悉比亞迪將在2025年底之前在日本開設超過100家店舖。此外，比亞迪2024年還將在泰國啟用投資約180億泰銖的首家海外工廠，年產量規模為15萬輛。

報導提到，比亞迪想全面拓展海外市場必須建立更多的生產基地，而該公司的投資能力充足，尤其最近5年飛躍式提升現金創造能力，包括純電動汽車和插電式混合動力車在內的新能源汽車銷量，2022年合計達186.4萬輛，比2021年高出3.1倍，除了中國政府的購車補貼加持，比亞迪自主生產主要零件，確保產量能跟上需求也發揮了重要作用。

值得關注的是，比亞迪2022年1～9月的營業現金流，也增加至2021年同期的2.9倍。但比亞迪面臨的隱憂則是，中國政府的補貼已在2022年結束，再加上中國經濟面臨衰退隱憂，現金創造能力有可能被削弱，德國福斯等巨頭也相繼涉足電動車領域，利潤有可能因價格競爭而減少。