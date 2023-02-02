北市中山區松江路、農安街口昨（1）日上午10時許發生一起死亡車禍，一名72歲楊姓老翁在過馬路時，看到號誌燈已經變換，於是轉頭折返，不料，32歲王姓機車騎士閃避不及，撞上楊男後自己噴飛撞到路邊的變電箱，被撞的楊男僅受到擦挫傷，但王男經送醫搶救後卻傷重不治。

警方調查，楊姓老翁在過馬路時走到一半，發現燈號變換突然停頓了一下便往回走，造成原本要從他身後騎車經過的王男閃避不及，先撞上楊男，再連人帶車噴飛撞到路邊的變電箱，當場倒地不起留下大灘血跡，警消緊急將王男送往馬偕醫院救治，經過1小時搶救後仍宣告不治，家屬得知死訊後崩潰。

警方事後調閱監視器追查肇事原因，發現是楊姓老翁突然改變行進方向，導致王男閃避不及噴飛慘死，訊後依相關罪嫌將楊姓老翁移送地檢署偵辦。

據了解，王姓死者與父母、弟弟在中山區租屋，平時在長照機構擔任社工，弟弟當天上午8時許還有傳訊息給哥哥，詢問晚上要不要運動，沒想到竟成為兄弟2人最後的對話，令人鼻酸。

王姓騎士撞上老翁後，自己噴飛撞到變電箱傷重不治。（翻攝照片／林郁平台北傳真）