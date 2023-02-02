苗栗𪹚龍系列活動「民俗踩街」將在3日晚間登場，為因應活動人潮及進行，苗栗警分局將3日下午5點起，從苗栗市中正路的台6線龜山橋開始，管制到中華路與國華路口，管制範圍包括苗栗火車站前為公路段，警方與苗栗市公所盡請民眾配合。

警方將進行交通管制，圖為往年情形。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗警分局指出，3日踩街活動從下午17時到晚上20時展開，因此將在苗栗市中正路的台六線龜山橋至天雲街進行管制；晚間18時30分到22時，管制範圍為苗栗火車站圓環周邊道路。

「民俗踩街」將在3日晚間登場，圖片為往年盛況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

預計北起義民街、南至建中街、東起中山路、西至苗栗火車站前站，執行交通管制。天雲街至為公路沿線路口、中華路（國華路至為公路）、為公路（豐年路至苗栗火車站），並在隊伍末掃街車通過後，逐段開放通車。

警方呼籲民眾可搭乘大眾運輸工具，以分流交通及人潮，若駕車可使用經國路、復興路及臺6線作為替代道路，並注意收聽警廣，掌握即時交通狀況。同時請民眾務必配合警方的管制措施，確實遵守現場員警的指揮及引導，共同來維持交通順暢與行車安全，以享受體驗美好的藝文活動。

「民俗踩街」明天2月3日晚間6點開始，將在苗栗市南苗三角公園封街起走，沿中正路前行到苗栗火車站，邀請25個專業藝文團隊參與；另在第一銀行前、黃昏市場、體育館前、建中街口、北苗火車站廣場也有超過20支社區定點演出。

重頭戲「𪹚龍之夜」2月4日晚間，將在苗栗市經國路河濱公園登場，除了有各龍隊輪番上陣接受鞭炮洗禮，還有世新大學啦啦隊精彩表演，及𪹚龍映象定幕劇夜光龍演出，壓軸則是在去年驚豔四座的「即將成真」火舞團帶來升級版的火舞龍城，呼應苗栗𪹚龍25週年。