Peloton股價在周三大漲26.5%，為16.4美元。該公司還指出，一系列的削減成本措施，並讓燒錢的速度放慢。

在新冠疫情的封鎖期間，居家健身的熱情大增，刺激了該公司市值在2021年初達到500億美元高峰。但是隨著人們陸續重返健身院運動，對公司產品的需求也開始放緩。

此後，Peloton開始計畫在線上零售巨頭亞馬遜和 Dick's Sporting Goods銷售該公司產品。

Peloton執行長Barry McCarthy周三在給投資人的一封信中描繪了目標，要在他任職的第二年(2023財年)讓營收重返成長，並讓現金流達到盈虧兩平。

但分析師表示，該公司未來幾個月的業績可能會崎嶇不平，且最新的財報也沒有太多讓人感到印象深刻之處。

Peloton預計本財季營收將在6.9億至7.15億美元間，高於6.89億美元的預期。

該公司重申到2023財年末期將實現盈虧兩平的自由現金流目標，這是投資人關注的關鍵里程碑。

該公司上季的營收為年減30%，達到7.93億美元，優於預期的7.1億美元；淨虧損為3.35億美元，較前一年同期和前一季均有所收窄虧損。