龍頭權值股今由半導體族群最為火熱，台積電(2330)開高震盪，收漲1.89%，報在540元，聯電(2303)同樣強勢演出，站上50元，終場收漲2.3%、報在50.4元；明日即將舉辦法說會的聯發科(2454)今股價強勢衝高、一度站上750元，終場收漲3.18%；華邦電(2344)大漲6.7%。另外，信驊(5274)更是在早盤後急拉，撂倒大立光(3008)奪下股王寶座，終場收在2275元。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)尾盤則獲買單敲進，終場收漲0.9%、0.82%。短線預期在熱錢效應下，台股延續短多格局不變。

電子股今日超狂吸「金」，元宇宙題材、IC設計股當道。Meta財測樂觀且有意斥資400億美元買回庫藏股，帶動盤後大漲近20%，元宇宙概念股今發燙，宏達電(2498)以66.9元鎖住漲停作收，威盛(2388)則差一檔即漲停，威鋒電子(6756)收漲逾6%。IC設計股部分，創意(3443)明日法說，市場普遍看好今年營運將持續樂觀成長，今漲停作收，來詰(6799)同樣收在漲停，聯發科家族的揚智(3041)則大漲7.89%。

美國Fed如預期升息一碼，國泰投信董事長張錫就表示，對於今年下半年市場看好，主要原因除了預估美國2、3月將各升息一碼，5月可能就不再升息外，再者就是大陸突然宣布解封對於產品及零組件需求回升，是先前未預料到的一塊，看好族群包含手機、電動車及雲端設備等相關供應鏈。

由於FED決策內容符合預期，有利於市場不確定性降低，加上台幣持續走升，熱錢效應加持下，有利台股延續短多格局不變，短期依舊可尋找相對跌深或是產業有機會提前落底回溫族群佈局。