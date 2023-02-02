2020東京奧運替台灣奪下55公斤級空手道銅牌的「小清新」文姿云，原本將以今年杭州亞運作為生涯「最後一舞」，不過在去年成績不如預期考量下，萌生了提前退役的想法，2日文姿云也確定退出杭州亞運國手陣容，無緣挑戰亞運史上首位寫下女子金牌3連霸的紀錄。

文姿云隨後也在個人IG發文抒發心情，表示自己將卸下白色戰袍迎向第二人生，也強調無論接下來面臨多困難的考驗，都將繼續以「文姿云style」迎接它。

文姿云IG全文如下：

「今天以前，2月2號，可能剛好只是幾位愛我的人的生日，對我個人來說本來沒有太多故事；但今天以後，它會成為一道特別的印記，成為我迎向第二人生的紀念。

是的。我要卸下白色戰袍，離開國家隊了。

很慶幸當我能決定自己嚮往的人生及方向時，是在我最愛的空手道場上。

離開的這份決定已擱在我心中許久，卻因為不捨、害怕與未知一直延宕著。直到某次比賽後，即便結果是贏的，我卻不再感受到比賽帶來的激動，回到飯店痛哭好久，才認真思考是否該重新面對自己。

請放心！我一直被照顧得很好！才能讓我比起更多辛苦的運動員，有足夠的空間和陪伴整理自己。

直到這一刻，我才能真正停下腳步細數自己走過的精彩與回憶；也才能用過往不曾有的角度看看自己有多愛空手道，愛到害怕自己對這位陪我長大的好朋友沒了感情。

我想。運動員生涯就像縮時攝影下的人生，總用最短的周期品嘗人一輩子會碰到的酸甜苦辣；有時還會拍到意想不到的結束方式。

所以我們需要過人的體力與耐力，才能在極快的循環中立定自我、記得自己是誰、為了什麼而奮戰。

一旦堅持到無法再堅持，很多時候也不見得是不愛了；反而是已無法再為愛做更多了。

現在的我，或許已走到一段身份的盡頭，但空手道帶給我的閱歷，似乎也備足下段旅程的基本需要。

我很幸福，因為自己是在還有能力時告別，能用健康的身心及運動員特有的勇氣邁向下一段人生；而不是讓自己逐漸委靡到像只能贏不能輸的戰鬥機器，或是傷到無法再動的殘兵。

我知道今天決定跳脫舒適圈、離開國家隊以後，代價可能是運動員光環很快會消逝，也會引來不見得一下能招架的指教，甚至面對過去不須加以思索的考驗。

不過，我都會繼續以「文姿云style」迎接它，也不吝嗇再以真誠的視角分享生活。

謝謝這些年愛著我、陪著我征戰沙場的大家～

我會帶著所有暖心祝福好好的。」