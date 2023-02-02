「我想要追求不同的人生！」成大附工資訊科王冠毅日前錄取加拿大協和大學（Concordia University或譯康考迪亞大學）建築工程系，成為成大附工創校85年首位錄取外國大學的應屆畢業生；2021年年僅16歲的他考取太陽光電設置乙級技術士證照，成為這項證照全國最年輕得主，一路不斷完成自我挑戰。

成績優異的王冠毅國三萌念出國留學的想法，他說，申請外國大學建築工程系的動機，是基於學過太陽能、電力的知識技能，想更加深化對太陽能、環境、綠建築、材料等工程知識領域的探索，未來希望把專業應用在節能建築上。

他在高二就成為全國太陽能光電設置乙級技術士證照最年輕得主，並在2年內考取太陽能光電設置乙級、工業配線丙級、軟體設計丙級、室內配線丙級、工業電子丙級、電腦硬體裝修丙級、軟體應用丙級、網頁設計丙級等8張專業證照，同時也自主參加清華大學物理化學磨課師網路課程並獲得學習證書，強化理化知識。

王冠毅表示，出國讀書最重要的是英文能力，他為了申請理想中的外國學校，除積極準備托福考試，也自我要求做得比別人好，他分享，「學測標準是背7000個單字，但我背下1萬個單字。」他也利用附工下課後夜讀到凌晨2點，假日則參與社區教會英語分享小組，勤於跟外籍傳教士練習對談。

他說，此次錄取的加拿大協和大學建築工程系，融合土木工程、機械工程以及建築學，並且是唯一被加拿大工程認證機構（Canadian Engineering Accreditation Board）授權頒發建築工程方向的學、碩士與博士學位的大學，尤其該校在建築節能技術領先國際。

王冠毅除感謝導師林再福和其他師長教導與鼓勵，也分享要達到目標必須「敢想敢做」，他說，自己喜歡自我挑戰，也秉持「Just do it」想定之後就設定方向、努力達標以及「Keep walking」持之以恆學習、精益求精，逐步朝理想前進。