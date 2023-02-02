新北市水利局引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，並依規畫大範圍檢視新北汙水下水道，讓預防性檢視延壽作業更有效率，達到「預防勝於治療」成效，使汙水系統正常發揮功效。

新北市水利局表示，下水道管網如同人體血管24小時持續運轉，長期使用下可能會產生油脂堆積、管內侵蝕破損、滲水等情形，就像身體需要定期健康檢查以了解自身的健康狀態，並及早發現潛在的風險因子，才能預防災害。

水利局指出，無人聲納探測船與傳統TV檢視車最大的不同點在於，TV檢視車須沿著管壁前進，管內積水深度過高將蓋過鏡頭無法檢視，所以不適用於大管徑、排水量大的主、次幹管，且人員進出人孔又在狹窄的局限空間中作業，有安全上的疑慮。

無人聲納探測船可藉由船上攝影機拍攝水面上管渠的情況，水面下則利用聲納科技描繪管底情形，聲納科技探測不僅降低作業風險，更能了解水面下的情況，達成更全面性的檢視。

水利局指出，新北市用戶接管普及率已突破7成，整個新北市的汙水系統從住家經由下水道管網匯流至水資源回收中心，如何妥善維護下水道管網將成為重大課題，未來「無人聲納探測船」將逐漸取代現場人員進行高風險性的局限空間作業，亦將提供更有效率的檢視流程。