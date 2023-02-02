阿達尼企業先前遭到空頭狙擊，導致股價暴跌。阿達尼打破沉默，向媒體回應指出，「當前市場前所未見，過去一日股價震盪。就這些異常的環境來看，公司董事會認為繼續推動此計畫在道德上是不正確的。」

美國放空機構興登堡在1月24日發布報告，指稱阿達尼集團操控股價與帳務詐欺。阿達尼集團隨後即出面駁斥指控。

印度首富遭空頭狙擊 二次股票發行岌岌可危
《國際經濟》1%放倒99% 全球頂尖富豪財富增幅近其他人1倍
《國際產業》650億美元資產飛了 亞洲首富遭禿鷹盯上
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