阿達尼企業先前遭到空頭狙擊，導致股價暴跌。阿達尼打破沉默，向媒體回應指出，「當前市場前所未見，過去一日股價震盪。就這些異常的環境來看，公司董事會認為繼續推動此計畫在道德上是不正確的。」
美國放空機構興登堡在1月24日發布報告，指稱阿達尼集團操控股價與帳務詐欺。阿達尼集團隨後即出面駁斥指控。
#阿達尼 #發行案 #阿達尼集團 #富豪 #GautamAdani
印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下阿達尼企業（Adani Enterprises）1日（周三）宣布放棄25億美元二次股票發行案。
阿達尼企業先前遭到空頭狙擊，導致股價暴跌。阿達尼打破沉默，向媒體回應指出，「當前市場前所未見，過去一日股價震盪。就這些異常的環境來看，公司董事會認為繼續推動此計畫在道德上是不正確的。」
美國放空機構興登堡在1月24日發布報告，指稱阿達尼集團操控股價與帳務詐欺。阿達尼集團隨後即出面駁斥指控。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。