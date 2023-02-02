阿達尼企業先前遭到空頭狙擊，導致股價暴跌。阿達尼打破沉默，向媒體回應指出，「當前市場前所未見，過去一日股價震盪。就這些異常的環境來看，公司董事會認為繼續推動此計畫在道德上是不正確的。」

美國放空機構興登堡在1月24日發布報告，指稱阿達尼集團操控股價與帳務詐欺。阿達尼集團隨後即出面駁斥指控。