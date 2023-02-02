1名外籍男子全家3口騎電動機車外出用餐，餐畢準備返家時卻發現機車沒電，在寒風推著機車陪同妻兒步行返家，竹南警分局造橋分駐所員警巡邏經過見狀停車關懷，協助以警車將妻兒載回住處，讓外籍男放心地推機車回家。

苗栗縣警局竹南分局造橋分駐所警員許晉豪，是在日前巡邏經過造橋鄉德照橋時，見1名男子徒手牽著一台電動機車在橋上行走，機車後座還載著1名抱著幼兒的女子，當時德造橋上車來車往，許員擔心他們的安危，趕緊停車關心詢問是否需要協助。

經許員了解後得悉，男子與妻小全家都是外籍人士，一起騎車出門吃晚餐，吃完返家途中，電動車卻突然沒電了，無可奈何下，只好徒手牽車前行，只是孩子年幼僅2歲，遇此場景啜泣不已，男子原本想憑一己之力，徒步走回距離德造橋4公里遠的住家，但當時天寒地凍、冷風刺骨，往來車輛多且速度快，員警擔心民眾及其幼兒因而生病，便說服男子先讓妻小坐上巡邏車，並護送男子將電動車慢慢牽到附近的超商前等待友人協助處理。

許員隨後以巡邏車將女子及幼兒載回住處，幼兒一坐上巡邏車後，隨即安穩地睡著了，幼兒母親對員警積極主動的協助深深感動，頻頻向許員致謝。