包偉銘（左起）、方季惟、曹佑寧、鬼鬼體驗日本浴衣。（東森提供）

曹佑寧（左起）、方季惟、鬼鬼、包偉銘因節目結伴出遊。（東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》本周六（4日）將首播第3季，此次旅伴由方季惟、包偉銘、鬼鬼（吳映潔）、曹佑寧組成。節目最大特色之一為藝人碰面前絕不知旅伴是誰，古靈精怪的鬼鬼事前不斷逼問經紀人、要求給提示，一見到曹佑寧現身秒認出他，還興奮喊：「我猜對了。」她自招從經紀人那得到「IG追蹤人數30幾萬」及「剛分手」這兩條線索，曹佑寧聽完沉默了3秒後恍然大悟，「那好像真的是我。」

高雄行的第一天導遊由鬼鬼擔任，一大早就帶著旅伴們爬柴山（壽山的俗稱），眾人為了一探傳說中的秘境「一簾幽夢」，不僅要攀上攀下穿越狹窄的夾道岩壁，最後還得沿著4公尺高的小斷崖的山壁行走，恐高的包偉銘被嚇到腿軟、直發抖，當場自嘲：「我就是老弱婦孺。」最後留下鬼鬼、曹佑寧繼續挑戰，和方季惟改走平穩的另一步道後。

貼心的鬼鬼，隨後特地安排韓屋汗蒸幕的行程，讓旅伴們舒緩登山後的疲勞，曾在韓國發展過的鬼鬼，為了活絡氣氛，提議大家體驗韓劇中經常出現的用額頭砸雞蛋。當包偉銘輸給曹佑寧，即將被砸蛋時，突然一臉嚴肅問：「你出道幾年？」嚇得曹佑寧立刻自砸，包偉銘見狀繼續逗弄他說：「你敢打（出道）42年的話，你打打看。」場面相當搞笑。

最後包偉銘忍不住對鬼鬼說：「感覺好像我們兩個（玩）比較刺激。」後來鬼鬼為了示範給方季惟看，先是謙遜地對包偉銘說：「我大力你不能說我不敬老尊賢喔。」接著就拿起雞蛋狠狠砸向包偉銘的額頭，被砸到麻筋的他完全沒惱羞成怒，反倒大讚鬼鬼：「妳真的膽子大，力量也大！」展現資深前輩的親民與氣度。

後來一行人前往以日式風格打造的景觀園區，4人換上日本浴衣後，彷彿置身於入夜的日本神社祭典當中，為將這趟「偽出國」留下美好的紀念，他們分成兩小隊在園區內找尋拍攝社群爆紅網美照的絕佳角度。最後由11位工作人員不記名投票，決選出當晚誰才是「最佳攝影」，包偉銘以10票獲得壓倒性的勝利，他自豪地說：「我簡直是被娛樂界所耽誤的攝影師。」