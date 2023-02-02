一名未成年少女前年與許姓男朋友到墾丁玩兩天一夜，在男友慫恿下偷嚐禁果，返家時，因走路姿勢與平常不同而引起母親關注，母親一問之下少女才坦承與男友發生性行為，全案才曝光。案經上訴，高等法院維持判刑10月，可上訴。

判決書指出，許姓男子2021年3月間透過網路遊戲，認識僅14歲的少女A，兩人發展成男女朋友關係，於同年5月8日凌晨間相約至墾丁遊玩，由許男開車搭載A女前往，入住墾丁一處旅館。

未料，許男為了滿足私人慾望，2度向A女求歡，在未違反A女意願的情況下與其發生性行為，直到隔日A女返家時，A女母親發現A女走路姿勢與平常不同，詢問之下才驚知A女偷嚐禁果，憤而報警擒狼。

一審法院依對於14歲以上未滿16歲女子為性交等2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。案經許男上訴，許男稱案發後他無法及時與被害人達成和解，罹患憂鬱症，後來也順利獲得被害人及其母親的原諒與和解，均可顯現他的犯後態度良好，應無再犯可能，向庭上要求減刑。

但高等法院認為，許男已超過30歲，於本案相近時間，也有類似的案件才獲得檢察官緩起訴處分，認為此案並非偶發事件，再者，重新勘驗原審量刑，並無量刑過重情事，故駁回請求，維持原判。可上訴。