日前有網友在台北市副市長李四川在臉書上陳情，討論北市公共場合的垃圾桶數量，獲李四川留言回應，相關話題因此成為近日民眾討論重點之一。對此，台北市前副市長黃珊珊雖然不願多做批評，但卻分享紐約的市容，與北市20多年前的一項轉變做對比，直言「如果要依照民意做民調，這項政策永遠不可能實現」。

北市公共空間的垃圾桶數量近日成為討論焦點，台北市長蔣萬安指出，2020年的一份民調顯示，有超過7成的受訪者贊同街頭放置垃圾桶，不過民眾黨主席、台北市前市長柯文哲則說，到處有垃圾桶對民眾來說較方便，不用民調就能知道結果，但如此一來維護成本會大幅提高，對市容也會有很大的影響。

日前到紐約住了將近一個月的黃珊珊，今（2）日在臉書秀出一張紐約市容的照片，只見垃圾山直接堆滿馬路邊，高度甚至幾乎達到一旁遊覽車的一半，而類似的狀況每天都在街頭上演，讓她當時就以身為台北市民為榮。

黃珊珊提到，20多年前北市府與北市議會通過了一項劃時代的計畫「垃圾費隨袋徵收」，雖然所有市民後續經歷了一場十分痛苦的轉型過程，但後來台北市的資源回收與廚餘回收，卻成為全世界學習的對象，「這是台北市民與政府一起努力的結果」。

黃珊珊透露，市府一開始之所以把近900個垃圾桶收起來，是希望在疫情期間保護清潔隊員，後續部分地區恢復，但卻有不少里長表達反對意見，避免一些缺乏公德心的民眾，用家戶垃圾霸佔路邊垃圾桶。黃珊珊強調，她不想對新政府的政策多做批評，但若要改變過去的政策，應該說清楚來龍去脈及當時推動的意義。