把鑰匙留給婆家，竟釀姑嫂糾紛。一名人妻分享，她和老公剛從國外旅遊回來，一進家門就覺得不對勁，不只聞到油煙味、浴室找到頭髮，連主臥的床都被睡過，一問才知道小姑帶男友「大方入住3天」，讓人超傻眼。

「千萬別給婆家自己家的鑰匙」，原PO表示，她和老公春節期間去日本玩5天，返家後卻覺得不太對勁。敏感的人妻開始地毯式檢查，發現浴室排水孔有頭髮、廚房流理台有水漬、搖控器被人動過，基本上可確定有人偷溜進來，還使用家裡的東西。

後來問到正在念大學的小姑，她也坦承不諱，直接答「我跟我男友借住了3天」。原PO委婉告知小姑，很歡迎她來借住，但希望尊重一下兄嫂，雖然都是一家人，但房間、浴室這種較隱私的地方發現被人使用，感覺還是不太好。

沒想到小姑理直氣壯：「我們都有打掃乾淨啊」、「你們不在也不會吵到你們」，原PO當場傻眼，奉勸大家別重蹈她的覆轍。

網友對小姑行徑不以為然，批「沒禮貌又不尊重人」、「連道歉都不會，真沒有教養」、「超噁心，我無法接受床被外人睡過」、「把妳家當免費民宿，讀到大學這點禮貌都沒，婆婆也雷」、「我比較好奇妳老公怎麼說」。