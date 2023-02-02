伊林娛樂2日由副董事長陳婉若率數十名名模、藝人舉行新春開工團拜，去年西洋情人節與小他12歲的嫩妻葳葳結婚的張雁名，開心宣布老婆懷孕4個多月喜訊，透露胎兒是男的巨蟹寶寶！

張雁名說，「去年10月底生日時就許願希望有小孩，那時還不知道老婆懷孕，後來才知道是10月初中的！」他原本預計明年才要生小孩，現在寶寶提前來也覺得滿好的，「老婆好像比較想要女生，但我覺得男生也好，我現在40歲，如果先女兒再男孩，我可能會沒力氣帶，而且雙方長輩傳統都想要男生，先有男生至少先穩住，壓力比較不會那麼大」。

張雁名公開老婆驗孕有喜照。（陳俊吉攝）

張雁名表示，知道喜訊時當下滿想哭但有忍住，老婆每次產檢都有陪她去，產檢時醫生說胎兒吸收很好，比一般小孩大兩周，一開始小小還看不太出來性別，最近幾次才看到寶寶在翻身、踢，覺得很有趣，「一直想要看到下面，但他很調皮，手一直遮住，終於翻過來時瞬間照到小弟弟，當下滿感動！」

被問寶寶小名？他說朋友說要取植物或食物名會比較好養，因為老婆喜歡吃地瓜球 ，所以兒子小名就取叫地瓜球，目前好婆什麼都吃、完全不忌諱，不過她沒胖到，是地瓜球胖比較多。他也深覺小孩自己會帶財，「地瓜球的到來真的讓我接到滿多不錯的工作，還沒出生就知道要自己賺錢」。

為了迎接寶寶的到來，張雁名也計畫買新房，他說現在住的地方空間較小，想換大一點，最近正開始看房，目標是兩千萬上下、新北市的兩房房子，最好是離老婆上班近，希望等老婆生完就搬到新家，因為剛懷孕時父母較傳統，覺得有胎神，建議他們應該生完小孩再搬家。

張雁名、孫綻出席伊林娛樂新春團拜。（陳俊吉攝）

和張雁名都演出台視《美麗人生》的孫綻，聽到前輩要當爸爸了也替他很開心，孫綻表示自己其實也很嚮往婚姻，會讓心穩下來，「雁名哥也鼓勵我成家立業，認為會讓心境、目標有方向」，他坦言目前有曖昧中的對象，兩人正在往好的方向前進，雙方都很聊得來，因為是基督徒，正式交往前要有3個月的尋求禱告，「從12月29日開始，要到3月29日，我們是以結婚為前提來交往，我希望3個月一滿、正式成為男女朋友後直接找牧師婚姻輔導、直接進入婚姻，但女生希望有點空間後再進入婚姻，我個人也喜歡談戀愛、營造浪漫，也希望營造浪漫的時間拉長」。

他透露，這段時間真的是「談」戀愛，約會就是兩人坐在咖啡廳或便利商店談天，把心交出來，不能有任何肢體接觸，「有一天講一件事很感動，很想抱她，但因為不能有肢體接觸就抱她外套，雖然也會偶爾犯個小規、牽牽手啦」，未來有進一步好消息一定很快跟大家分享。

被問所屬教會年前發生小甜甜與牧師宋逸民的爭議，孫綻坦言還是都有關心那件事，但就禱告不做評論，「聖經也說我們不作聲」。