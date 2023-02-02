過年吃太多大餐，導致腸道卡卡不順暢，營養師李婉萍指出，想要改善除了可以嘗試輕斷食外，也可以在飯後來點纖維量高的水果，並整理出15種常見水果的纖維量，其中一整顆紅火龍果的纖維量就直逼10顆百香果，芭樂也是不錯的選擇，光半顆就有3.3公克的纖維量。

李婉萍在臉書粉專發文，列出15款常見水果的纖維量，以100公克為單位，纖維量最多的是百香果5.9公克，但需要吃10顆；第二名是芭樂3.3公克，只需吃半顆；之後依序是3分之1顆釋迦2.7公克、1顆奇異果2.7公克、1顆柳丁2公克等。

李婉萍表示，用纖維量和常吃的份數做比較，一整顆紅火龍果的纖維量就直逼10顆百香果；而釋迦如果整顆吃完，不但能幫助調整血壓，還能吃進高纖維量；至於芭樂不但維生素C高，半顆的纖維含量就位居第二；小小的草莓、小番茄要吃到6、7顆也不會太難；最後是當季的柳丁、橘子，半顆就有豐富的膳食纖維，還有護心血管的黃酮類化合物。

李婉萍指出，膳食纖維是加速腸胃消化、排便的營養素，大餐過後為了避免囤積變肥，適合多補充膳食纖維，且膳食纖維除了可以從蔬菜中攝取外，水果也是必須的來源，且水果有獨特的植化素和營養素，因此在日常飲食中，蔬菜、水果都不可少。