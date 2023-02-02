有「臉蛋天才」之稱的車銀優不僅擁有高顏值臉蛋，如動漫男主角般的修長身材也讓人迷醉，近來他在韓劇《女神降臨》、《我的ID是江南美人》完全詮釋動漫改編劇中的男主角，不僅片約不斷，代言合約也如雪片飛來，繼DIOR化妝品、SKECHERS球鞋、GIORDANO男裝之後，他為CHAUMET拍攝的廣告也已出爐，迷人風采、帥氣逼人。

CHAUMET於2023年一開春釋出車銀優為品牌經典Liens系列珠寶拍攝的形象廣告，詮釋Liens珠寶自由奔放、情感充沛和忠實自我的品牌精神，車銀優在影片中恣意舞動的流暢肢體，再上迷人電眼與一臉深情，仿若一場以愛為名的雙人舞劇。

韓星車銀優代言合約不斷，如今又榮任CHAUMET廣告代言人。（CHAUMET提供）

車銀優指出，他從Liens系列獲得許多共鳴，交叉連結的設計象徵與人連結，看起來很細緻，但又傳遞了力量、希望和承諾。他在廣告中佩戴多款Liens Evidence系列新品，白K金和玫瑰金吊墜風格中性簡約，圓潤拋光的外型點綴著閃耀鑲鑽，象徵兩人相遇的起點和真摯情誼的連結，手上配戴寬版Liens Evidence戒指風格強烈大膽，簡潔卻不失優雅，綻放純粹光彩。

韓星車銀優代言合約不斷，如今又榮任CHAUMET廣告代言人。（CHAUMET提供）

CHAUMET Liens Evidence玫瑰金戒指，16萬2000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET Liens Evidence玫瑰金吊墜，9萬5200元。（CHAUMET提供）