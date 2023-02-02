新北市長侯友宜今出席行政院會，與新任閣揆陳建仁及各部會和五都首長討論交換意見，侯友宜會中表示，要讓台灣共好，中央與地方必須充分合作，建立快速溝通的窗口，提高行政效率快速反應解決問題，除院會，部會首長與縣市政府間也要能快速溝通，侯也不忘爭取通籌分配稅款，並希望中央支持新北重大建設。

陳建仁內閣2日舉行上任後首次行政院院會，也是因疫情相隔兩年後，首次恢復邀請六都市長出席，高雄市長陳其邁（前排右起）、台南市長黃偉哲、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等6都直轄市長，在行政院副院長鄭文燦的陪同下，一同出面受訪。（黃世麒攝）

會中侯友宜和桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、台中盧秀燕提出統籌分配稅款需要通盤檢討意見，侯友宜說，新北市有近400萬人口最多，但是新北市民在統籌分配稅款分配到的資源卻是六都最少，希望中央能通盤檢討，重新思考資源如何分配，對新北市公平看待。

侯友宜也針對國土計畫引發爭議提出意見表示，新北市支持國土永續發展，但同時要兼顧廣大努力打拚過日子的民眾心聲，新北舉辦29場公聽會，眾多一級產業民眾對私有土地被劃設為國土保育地區存有疑慮，環境敏感地區公告圖資年代久遠，與實際現況有落差，這是「全國性問題」，建請中央盡速完成國土計畫土地使用管制容許使用項目訂定，並比較新舊法規差異，主動向全國民眾說明變動影響情形。

行政院會後也安排院長和參與地方首長一同茶敘，侯友宜肯定認為「會後會」是非常重要的跨部會溝通管道，建議院長未來能持續常態性辦理，由熟稔地方事務的鄭文燦副院長擔任溝通橋樑與窗口 ，提供中央與地方充分交流溝通的機會。

蔣萬安提出捷運票價補助比例問題， 侯友宜也呼籲中央必須充分瞭解地方財政的困難，而非由中央地方各出一半，且只編列三年時間太短，期盼中央再多加思考補助規模， 盡可能給予地方支持。侯友宜也提及新北市的軌道建設包括安坑輕軌即將通車，五泰輕軌正全力推展中，五股交流道也順利完成發包後，各項重大交通建設都希望中央繼續給予支持。