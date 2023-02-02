歐盟預計將在本週四（3）的峰會上宣佈，將通過其軍事援助任務，繼當前承諾的1萬5000名訓練名額之外，再追加培訓1萬5000名烏克蘭士兵，預計還將審議撥款2500萬歐元（近新台幣8.16億元）用於烏克蘭領土上的排雷行動。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）2日報導，歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，他將承諾提供一個 「2500萬歐元的新方案，以支持烏克蘭軍隊在俄羅斯臨時佔領後最近重新征服的領土上的人道主義排雷行動。」

他還將宣佈歐盟在烏克蘭的軍事訓練任務的新目標，除了目前承諾的1萬5千名士兵之外，還將再培訓額外1萬5千名士兵。

包括歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen ）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），將於本週四前往基輔參加第24屆歐盟—烏克蘭峰會。

這次會議將是去年戰爭爆發以來的第一次，烏克蘭首獲得了歐盟候選國地位。一名歐盟官員在布魯塞爾告訴記者，該集團認為這次峰會是一個「強烈的信號，表明我們支持這個遭受侵略的國家，我們強調烏克蘭有權在這場戰爭結束後獲得公正的和平。」

馮德萊恩和米歇爾將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），而執委會成員將與烏克蘭負責相關事務的部長進行會談。

領導人將討論烏克蘭加入歐盟的進程，歐盟集團對俄羅斯對烏克蘭戰爭的反應，以及澤倫斯基的和平計劃。據另一位官員稱，他們將「重申我們支持烏克蘭進一步融入歐洲的承諾。」

他們還將帶來一個信息，承認烏克蘭已經實施的改革，特別是有關法治的改革，並將鼓勵基輔繼續採取措施，以滿足集團的入盟標準。預計波瑞爾還將表示歐盟支持在荷蘭海牙設立起訴烏克蘭侵略罪行的國際中心。

據歐盟集團估計，自去年2月俄羅斯開始對烏克蘭發動戰爭以來，歐盟及其成員國已經向烏克蘭提供了500億歐元（近1.6兆新台幣）的直接支持，包括超過120億歐元（近新台幣3918億）的軍事援助。